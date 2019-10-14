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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 122.800 seviyesinden alıcı buluyor.

14.10.2019 09:36VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 122.800 seviyesinden alıcı buluyor.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 122.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 825 puan altında, 122.800 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 123.000-125.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 123.625 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin arttığını belirterek, yurt içinde ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa'dan gelen açıklamaların Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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