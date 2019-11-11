Haberler » Ekonomi » VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 128.900 seviyesinden işlem görüyor.

11.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:38VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 128.900 seviyesinden işlem görüyor.
vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 575 puan altında, 128.900 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 131.000 puana yakın seviyelerde etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 129.475 puandan tamamladı.
Analistler, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine ilişkin iyimserliğin, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamalarla azaldığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin bu hafta da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
13 Kasım Çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve Trump'ın azil sürecinde kamuya açık oturumların başlayacağını anımsatan analistler, yoğun gündeminin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 133.000 seviyelerinin direnç, 128.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:14 İş dünyasından İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret
11:11 Türk kadınlarının işgücüne katılım oranı arttı
11:08 Başkan Akay, Kazakistan'ın Bölgesel Yatırım İş Forumunda Konuştu
11:10 Doğu Anadolu'dan 157 ülkeye ekimde 168,8 milyon dolarlık ihracat
11:07 Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde Ar-Ge zirvesi
10:22 Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
10:10 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk
11:16 Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi oldu
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek etkinliği başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:23:21