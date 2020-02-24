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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,6 azalışla 138.200 seviyesinden işlem görüyor.

24.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:48VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,6 azalışla 138.200 seviyesinden işlem görüyor.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 138.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.275 puan altında 138.200 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde en düşük 138.425 puanı görmesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 140.475 puandan tamamladı.
Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin akışının küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına ve buna bağlı olarak dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.
Salgının, Çin dışında Güney Kore, İtalya ve İran başta olmak üzere diğer ülkelerde de yayıldığını ifade eden analistler, yurt içinde ayrıca Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
Analistler, bugün reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında, 137.000 desteğinin gündeme gelebileceğini, 142.500 üzerinde kapanış gerçekleştirilmeden yeni bir yükseliş trendinden bahsetmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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