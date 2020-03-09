VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 3 azalışla 126.300 seviyesinden işlem görüyor.
09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 3 azalışla 126.300 seviyesinden işlem görüyor.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 4.200 puan altında 126.300 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde, dünya borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve normal seansı 130.800 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında düşüşünü sürdürerek bir önceki kapanışa göre yüzde 2,36 azalışla 130.500 puandan kapanış yaptı.
Analistler, petrol üretimi konusunda Suudi Arabistan ve Rusya'dan yetkililerin restleşmeye varan açıklamaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasının petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden olduğunu vurguladı.
Brent petrolün varil fiyatının, bugün yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördüğünü ifade eden analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden olduğunu söyledi.
Analistler, ABD endeks vadeli işlemlerde hafta açılışında yüzde 5 değer kayıplarının görüldüğünü belirterek, bugün petrol konusundaki gelişmeler ve Almanya'da açıklanacak sanayi üretimi verisinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan endeks kontratında, 124.500 ve 122.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 130.000'in ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 4.200 puan altında 126.300 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde, dünya borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve normal seansı 130.800 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında düşüşünü sürdürerek bir önceki kapanışa göre yüzde 2,36 azalışla 130.500 puandan kapanış yaptı.
Analistler, petrol üretimi konusunda Suudi Arabistan ve Rusya'dan yetkililerin restleşmeye varan açıklamaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasının petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden olduğunu vurguladı.
Brent petrolün varil fiyatının, bugün yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördüğünü ifade eden analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden olduğunu söyledi.
Analistler, ABD endeks vadeli işlemlerde hafta açılışında yüzde 5 değer kayıplarının görüldüğünü belirterek, bugün petrol konusundaki gelişmeler ve Almanya'da açıklanacak sanayi üretimi verisinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan endeks kontratında, 124.500 ve 122.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 130.000'in ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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