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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,1 azalışla 113.950 seviyesinden işlem görüyor.

13.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:42
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,1 azalışla 113.950 seviyesinden işlem görüyor.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 113.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1450 puan altında 113.950 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 115.400 puandan tamamladı.

Analistler, yurt dışında devam eden Paskalya tatili dolayısıyla işlemlerin düşük hacimli seyretmesinin beklendiğini, yurt içinde şubat ayı sanayi üretim endeksi ile ödemeler dengesi istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 115.000 seviyesinin direnç, 112.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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