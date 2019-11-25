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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 133.300 seviyesinden işlem görüyor.

25.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:40VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 133.300 seviyesinden işlem görüyor.

vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 550 puan üzerinde, 133.300 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 132.750 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 134.000 seviyesinin direnç, 132.000'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

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