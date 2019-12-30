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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 138.000 seviyesinden işlem görüyor.

30.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:38 VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 138.000 seviyesinden işlem görüyor.

vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 138.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan üzerinde, 138.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 137.300-138.300 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 137.700 puandan tamamladı.

Analistler, aralık vadeli kontratlarda son iki işlem gününe girildiğini belirterek, pozisyon kapama ve taşıma işlemleri nedeniyle sert dalgalanmaların görülebileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 138.500 seviyesinin direnç, 136.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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