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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 105.500 seviyesinden işlem görüyor.

30.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:40
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 105.500 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 106.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 500 puan üzerinde 105.500 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel gerileyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,56 azalışla 105.050 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve Avrupa'daki yayılma hızının alınan sert tedbir ve ekonomik teşviklere karşın küresel piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini bildirdi.
Salgına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugünün veri takviminde ise Almanya'nın enflasyon ve ABD'nin bekleyen konut satış verilerinin öne çıktığını söyledi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 105.000 ve 101.500'ün önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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