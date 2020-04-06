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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2,3 artışla 109.200 seviyesinden işlem görüyor.

06.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:40
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2,3 artışla 109.200 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 109.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.525 puan üzerinde 109.200 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 106.000-108.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 106.675 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ile salgının ekonomiye etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edeceği haberleri sonrası küresel piyasaların yeni haftaya pozitif başladığını ifade etti.
ABD endeks vadeli işlem kontratlarının şu dakikalarda yüzde 3'ü aşan yükselişler kaydettiğine dikkati çeken analistler, bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında, 105.000 seviyesinin önemli destek, 109.500'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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