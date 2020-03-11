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Viorel Moldovan'ın Metz'e Attığı Gol

FC Nantes'in Romanyalı ortasaha oyuncusu Viorel Moldovan Metz'e harika bir gol atıyor. Bir dönem Romanya milli takımının da yıldızı olan Moldovan'ın harika golünü Dugout farkıyla sizler için derledik.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
FC Nantes'in Romanyalı ortasaha oyuncusu Viorel Moldovan Metz'e harika bir gol atıyor. Bir dönem Romanya milli takımının da yıldızı olan Moldovan'ın harika golünü Dugout farkıyla sizler için derledik. Viorel Moldovan'ın Metz'e Attığı Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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