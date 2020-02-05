Vip araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı. Ambulans şoförü A.M.'ye 7 bin 501 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konulup olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Hasta yerine yolcu taşınan ambulans ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

İstanbul 'da özel bir ambulans şirketinin para karşılığı yolcu taşıdığı yönündeki haberler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Sivil Trafik ekipleri, kısa süre içerisinde ambulansla yolcu taşıyan sürücü A.M.'yi gözaltına aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen sürücü A.M.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-f (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında, emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları) maddesine istinaden bin 228 tl,71/f (zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak) maddesine istinaden 132 tl, Ek-2/3-a (Büyükşehir belediyesi kanunu ile belediye kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izin/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden 6 bin 141 TL olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza kesildi. Ambulans sürücüsü A.M.'nin ehliyetine geçici olarak el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezine götürüldü.