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VIP araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

VIP araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı Sarıyer'de VIP araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

10.03.2020 03:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 03:27

VIP araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Sarıyer 'de VIP araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza saat 02.00'da Sarıyer İlçesi Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 34 BH 0131 plakalı siyah VIP araç karşısına çıkan sürücüsünün kimliği belli olmayan 34 DY 6691 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü yere düştü.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VIP araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Motosiklet, Sarıyer, 3. Sayfa
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