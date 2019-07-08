08.07.2019 15:59
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Virajda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Virajda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

SİİRT'te, virajda kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü Yaşar Özer yaralandı.

SİİRT'te, virajda kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü Yaşar Özer yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Kezer Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yaşar Özer yönetimindeki 56 KB 277 plakalı beton mikseri, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yan yatan mikserin sürücüsü Özer yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. UMKE ve itfaiye tarafından araçtan çıkarılan, Özer sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, mikser, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.


- Siirt
Kaynak: DHA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Siirt, Güncel

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