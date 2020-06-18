Virajı alamadı, köprülü kavşaktan uçtu

Bursa'da köprülü kavşaktaki virajı alamayan kadın sürücü, demir korkulukları aşarak aşağı uçtu.

Virajı alamadı, köprülü kavşaktan uçtu
18.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:42
Bursa'da köprülü kavşaktaki virajı alamayan kadın sürücü, demir korkulukları aşarak aşağı uçtu. Kaldırımda yürüyen yaşlı adam uçan aracın altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde Demirtaşpaşa köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesinden Gökdere istikametine giden 16 ADG 987 plakalı otomobilin sürücüsü Ayşe M., Demirtaşpaşa kavşağında virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil demir korkulukları aşarak 3 metre yükseklikten aşağı uçtu. O esnada kaldırımda yürüyen bir yaşlı adam uçan arabanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Ayşe M. çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Ayşe M. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Köprülü kavşaktan uçarak takla atan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Uçan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan bir vatandaş, "Duvarın dibinde kaldırımda yürüyordum. Araba benim dibime düştü. Hemen aracın içindeki kadını kurtararak dışarı çıkardık" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Köprülü, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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