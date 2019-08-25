Haberler» 3. Sayfa» Haber

Virajı alamayan araç takla attı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil virajı alamayarak takla attı.

25.08.2019 11:53 Virajı alamayan araç takla attı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil virajı alamayarak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarılar Cumhuriyet Caddesi'nde Çakalderesi istikametinde meydana geldi. Mustafa Varlık yönetiminindeki 07 N 8465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun solundaki refüje çarptı, ardından yolun sağında bulunan kaldırıma çıktı. Araç takla atarak ters döndü.

Mustafa Varlık ve Sadiye Sünger, yoldan geçen vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:43   Didim'de karada ve denizde 79 göçmen yakalandı
13:41   Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
13:35   "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis memurunu yaraladı
13:29   Yaya geçidinden geçerken canından oluyordu... O anlar güvenlik kamerasında
13:28   Zırhlı aracın devrilmesi ile şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı
13:28   Motosikletlilere yönelik sıkı denetim
13:23   Kafasına demirle vurulan şahıs ağır yaralandı