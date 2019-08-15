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Virajı alamayan araç yoldan çıkarak takla attı; 1 yaralı

Bilecik'te virajı alamayarak yoldan çıkarak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

15.08.2019 11:50 Virajı alamayan araç yoldan çıkarak takla attı; 1 yaralı
Bilecik'te virajı alamayarak yoldan çıkarak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli'nden Bilecik istikameti seyir halindeki 34 RE 924 plakalı otomobil sürücüsü Burak Yandım, Gülümbe rampalarına geldiği esnada havanın yağışlı olması sebebiyle virajı alamayarak yoldan çıktı. Araç yol kenarındaki bariyerleri aşarak takla atıp ters devrildi. Kazada araçta yalnız olan sürücü Burak Yandım yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile çekildi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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