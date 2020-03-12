Menü
Haberler ›› Yerel ››Virajı alamayan beton mikseri devrildi, araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı - Haberler

Virajı alamayan beton mikseri devrildi, araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı

Virajı alamayan beton mikseri devrildi, araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan beton mikseri kavşakta devrildi.

12.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:23
Virajı alamayan beton mikseri devrildi, araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı
EDİRNE - Edirne 'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan beton mikseri kavşakta devrildi. Kazada, sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Gelibolu istikametinden Keşan'a giriş yapan A.E idaresindeki, 39 TR 603 plakalı beton mikseri, Sanayi Kavşağı'na geldi. Kavşak girişindeki viraja giren araç sürücüsü, dönüşü sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüje devrildi. Sürücü A.E., kazadan taktığı emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve önlem almak üzere polis ekipleri geldi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, devrilen beton mikseri de kaza yerine getirilen vinç ile olduğu yerden kaldırıldı. Virajı alamayan beton mikseri devrildi, araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler : Edirne, Keşan, Yerel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Haberler
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Son dakika: Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner