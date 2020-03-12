Virajı alamayan beton mikseri devrildi, araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı
Virajı alamayan beton mikseri devrildi, araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan beton mikseri kavşakta devrildi.
12.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:23
Virajı alamayan beton mikseri devrildi, araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı
EDİRNE - Edirne 'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan beton mikseri kavşakta devrildi. Kazada, sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kaza saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Gelibolu istikametinden Keşan'a giriş yapan A.E idaresindeki, 39 TR 603 plakalı beton mikseri, Sanayi Kavşağı'na geldi. Kavşak girişindeki viraja giren araç sürücüsü, dönüşü sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüje devrildi. Sürücü A.E., kazadan taktığı emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve önlem almak üzere polis ekipleri geldi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, devrilen beton mikseri de kaza yerine getirilen vinç ile olduğu yerden kaldırıldı.
EDİRNE - Edirne 'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan beton mikseri kavşakta devrildi. Kazada, sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kaza saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Gelibolu istikametinden Keşan'a giriş yapan A.E idaresindeki, 39 TR 603 plakalı beton mikseri, Sanayi Kavşağı'na geldi. Kavşak girişindeki viraja giren araç sürücüsü, dönüşü sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüje devrildi. Sürücü A.E., kazadan taktığı emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve önlem almak üzere polis ekipleri geldi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, devrilen beton mikseri de kaza yerine getirilen vinç ile olduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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