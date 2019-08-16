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Virajı alamayan kamyon yola devrildi

Çanakkale'de virajı alamayan sürücünün kamyonu yola devrildi.

16.08.2019 09:55 Virajı alamayan kamyon yola devrildi
Çanakkale'de virajı alamayan sürücünün kamyonu yola devrildi.
İzmir'den yüklediği kavunlarla Çanakkale'ye gelen Aziz Doğan idaresindeki 59 YF 645 plakalı kamyon, Çanakkale ile Erenköy arasındaki viyadükte virajı alamayıp savruldu.
Kontrolden çıkan kamyon bir trafik levhasına çarpıp yola devrildi, aracın kasasındaki kavunlar çevreye dağıldı.
Yoldan geçen diğer sürücüler, devrilen araçtaki Aziz Doğan'ı çıkararak durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kaza sonrası çevrede temizlik yapıldı.

Çanakkale, Erenköy, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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