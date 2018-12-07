Virajı alamayan minibüs 25 metreden uçtu

07 Aralık 2018 Cuma 15:47



07 Aralık 2018 Cuma 15:47

Virajı alamayan minibüs 25 metreden uçtuMinibüs şoförü kazayı yara almadan atlattıBolu'da, kar yağışı kazalara neden oluyorBOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde virajı alamayarak kontrolden çıkan minibüs 25 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkisini devam ettiriyor. Yoğun sisin de olduğu Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor. Edinilen bilgiye göre kar yağışı ve sis nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği D-100 Karayolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir minibüs, kaygan yolda virajı alamayarak 25 metre yükselikteki uçurumdan yuvarlandı.Kazada minibüste bulunan sürücü yara almadan kurtulurken, araç olay yerine getirilen vinç yardımıyla uçurumdan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.