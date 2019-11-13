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Virajı alamayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı

Beşiktaş'ta virajı alamayan motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarparak yere savruldu.

13.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:54Virajı alamayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı
'ta virajı alamayan motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarparak yere savruldu. Kazada bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinden Zincirlikuyu istikametine seyir eden 34 LA 3702 plakalı motosiklet sürücüsü, ara sokağa girmek için manevra yaptı. Bu esnada virajı alamayan motosiklet sürücüsü, sokak üzerinden bulvara bağlanan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikleti ile savrulan sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahalede bulundu. Yaralanan ayağına pansuman yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kasayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Barbaros Bulvarı, Balmumcu, Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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