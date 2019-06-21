21.06.2019 18:10
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Virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.

Siirt 'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Siirt- Tillo çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze Gül (21) yönetimindeki 50 BK 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Selami Deniz/İHA)
Kaynak: İHA
Tillo , Siirt , Güncel

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