Haberler » 3. Sayfa » Haber

Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

21.09.2019 16:00Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Önlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Münir Demir yönetimindeki 34 HJ 7933 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak takla attı. Yaklaşık 10 metre takla atarak yol kenarında bulunan nehre düşen otomobildeki S.C., H.C. ve K.T. hayatını kaybederken, sürücü Münir Demir ile yanındaki S.D. ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaydırılırken, nehre düşen araç ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:19 İtalya'da tek motorlu uçak düştü: 1 ölü, 3 yaralı
16:18 DEAŞ'ın sözde emiri, DEAŞ'ın saldırısında yaralanmış
16:18 Trafikte darp edildiği iddia edilen sürücü hastane yolunda öldü
16:18 Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
16:10 Köyün etrafını saran alevler korkuya neden oldu
16:10 Kuşadası'nda 39 düzensiz göçmen yakalandı
16:09 İsim benzerliği yüzünden lince maruz kalan Neslihan Sungur konuştu