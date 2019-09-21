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Virajı alamayarak takla atan araç nehre düştü! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hakkari'de virajı alamayan bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, nehre düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

21.09.2019 16:05

Kaza, Yüksekova'nın Önlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Münir Demir yönetimindeki 34 HJ 7933 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak takla atması sonucu nehre düştü. 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

10 METRE TAKLA ATTIKTAN SONRA NEHRE DÜŞTÜ

Yaklaşık 10 metre takla atarak yol kenarında bulunan nehre düşen otomobildeki S.C., H.C. ve K.T. hayatını kaybederken, sürücü Münir Demir ile yanındaki S.D. ise yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaydırılırken, nehre düşen araç ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Virajı alamayarak takla atan araç nehre düştü! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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