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Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

21.09.2019 19:07
Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Önlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Münir Demir isimli şahsın yönetimindeki 34 HJ 7933 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak takla attı. Yaklaşık 10 metre takla atarak yol kenarında bulunan nehre düşen otomobildeki S.C., H.C. ve K.T. hayatını kaybederken, sürücü Münir Demir ile yanındaki S.D. ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaydırılırken, nehre düşen araç ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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