Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıSİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde virajı alamayan tır devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.28.07.2019 23:48
Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde virajı alamayan tır devrildi, kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Baykan istikametinden Siirt istikametine giden 47 AG 325 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince sürücü, Baykan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde virajı alamayan tır devrildi, kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Baykan istikametinden Siirt istikametine giden 47 AG 325 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince sürücü, Baykan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
Baykan, Siirt, 3. Sayfa
Kaynak: İHA
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