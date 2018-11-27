Virajı Alamayan Tomruk Yüklü Kamyon Takla Attı

Balıkesir'in Havran ilçesinde tomruk yüklü kamyon virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. yönetimindeki 10 KG 331 plakalı tomruk yüklü kamyon, Edremit-Yenice yolu Kazdağları Talimalanı mevkiinde rampa inerken yağış sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak 5 metrelik şarampole yuvarlandı. Taklalar atan kamyon yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kakasındaki tomruklar etrafa yayılırken, araç sürücüsü Ö.Ö. yaralandı. Ö.Ö. araçtan çıkarılarak Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgi soruşturma başlattı. - BALIKESİR
Yenice,Edremit,Havran,Balıkesir