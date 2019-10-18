Haberler » 3. Sayfa » Virajı alamayarak ormana uçan otomobil alev aldı

Virajı alamayarak ormana uçan otomobil alev aldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde virajı alamayarak ormanlık alana uçan otomobil alev alarak yandı.

18.10.2019 13:46Virajı alamayarak ormana uçan otomobil alev aldı
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde virajı alamayarak ormanlık alana uçan otomobil alev alarak yandı.

Yenice-Gönen karayolunda bu sabah meydana gelen kazada, Gönen ilçesinden Yenice istikametine gitmekte olan bir otomobil Karasuçam köyü yakınlarında keskin virajı dönemeyerek ormanlık alana uçtu. Sürücüsünün kaza sonrası ilçeye gitmesinin ardından alev alan araç yanarken, alevler ağaçlara sıçradı. Yoldan geçen bir köylünün yangını ihbar etmesinin ardından olay yerine bir arazözle intikal eden Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Yenice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:54 Tırla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
14:47 Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
14:45 İstanbul'da FETÖ'ye ait hücre evlerine operasyon: 5 gözaltı
14:41 Çorlu'da polisten uyuşturucu madde satıcılarına operasyon
14:39 İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
14:34 Şehit Astsubay'a hüzünlü veda
14:29 Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi
18.10.2019 15:01:51