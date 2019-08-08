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Virajı alamayınca kanala uçtu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

08.08.2019 16:32 Virajı alamayınca kanala uçtu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Metehan Ünal yönetimindeki 48 P 0158 plakalı otomobil Muğla adliyesi alt tarafından direksiyon hakimiyetini kaybederek su bulunmayan kanala uçtu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi, 112 Ambulansı ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Sürücü aracın içinden kendi çabaları ile çıkarken, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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