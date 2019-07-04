Virajı alamayıp refüje çıktı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek taraflı gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki Alişan İnal'ın kullandığı 07 LHS 17 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nde virajı alamayarak bordür taşlarına çarpıp refüje çıktı. Refüjdeki palmiyeye çarparak durabilen aracın sürücüsü Alişan İnal, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı



İnal'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA