04.07.2019 15:58
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Virajı alamayıp refüje çıktı: 1 yaralı

Virajı alamayıp refüje çıktı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek taraflı gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek taraflı gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki Alişan İnal'ın kullandığı 07 LHS 17 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nde virajı alamayarak bordür taşlarına çarpıp refüje çıktı. Refüjdeki palmiyeye çarparak durabilen aracın sürücüsü Alişan İnal, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

İnal'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:34   Sulama göletine giren genç boğuldu
17:33   Berfin Özek'in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı
17:29   Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
17:12   Odasında mahsur kalan 3 yaşındaki kızı itfaiye merdivenle kurtardı
17:08   Tunus açıklarında mülteci botu battı: 1 ölü, en az 80 kayıp
17:07   Karaman'da otlamak için tarlaya götürülen 42 koyun telef oldu
17:07   Otobüste yarım kilo kokainle yakalandı