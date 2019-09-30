Viral enfeksiyon nedir? Viral enfeksiyon tedavisi nasıl yapılır? Viral enfeksiyonun belirtileri neler?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu gelişme ile viral enfeksiyon nedir,viral enfeksiyon tedavisi nasıl yapılır, viral enfeksiyonun belirtileri nelerdir gibi soruları akıllara getirdi. Viral enfeksiyonu nedir? Tedavisi nasıl yapılır? Viral enfeksiyonun belirtileri neler?

VİRAL ENFEKSİYON NEDİR?

Viral enfeksiyon virüslerin sebep olduğu hastalıkların tümüdür. Soğuk algınlığı, suçiçeği, siğil, uçuk, hepatit, kızamık, kızamıkçık, çocuk felci, HIV, HPV, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, kuduz, viral enfeksiyonlar arasında sayılabilir. İnsanlarda görülen viral hastalıkların bazıları kolayca tedavi edilebilirken bazılarının tedavi süreci çok uzun süreli olup ağır devam edebilir. Viral hastalıklar günümüzde bakteriyel enfeksiyonlara karşı çok etkili olan antibiyotik gibi ilaçlarla engellenemez, ancak bazı virütik hastalıklar için aşılar geliştirilmiştir. Virüslerin çoğalması bakterilerle kıyaslanamayacak şekilde hızlıdır. Bundan dolayı virüs hastalıkları en çok enfeksiyöz olan hastalık grubudur.

VİRAL ENFEKSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş

İshal

Karın ağrısı

Boğaz ağrısı

Yorgunluk

Baş Ağrısı

Virüse bağlı olarak öksürük

VİRAL ENFEKSİYONUN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Viral enfeksiyonlar ile mücadele eden ilaçlar antiviral ilaçlar olarak adlandırılır. Birçok antiviral ilaç virüsün kopyalanmasına müdahale ederek çalışır. AIDS virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu bu şekilde çalışır. Antiviral ilaçlar insan hücreleri için toksik olabilir. Virüsler antiviral ilaçlara karşı direnç geliştirebilir.

Diğer antiviral ilaçlar, viral enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisini güçlendirir. Bu ilaçlar çeşitli interferonların türleri, immünoglobulinler ve aşılardır.

Antiviral ilaçlar En çok ağız yoluyla uygulanır. Bazıları damar ya da kas içine enjeksiyon yolu ile uygulanır. Bazı antiviraller ise merhem, krem , göz damlası olarak uygulanır ya da bir toz halinde inhale edilir.

Antibiyotikler viral enfeksiyonlara karşı etkili değildir, ama viral enfeksiyona ek olarak bir bakteriyel enfeksiyon da varsa, bir antibiyotik çoğu zaman gereklidir.

VİRAL ENFEKSİYON NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Bu virüsler genelde; temas ve ağız ve solunum yoluyla bulaşmaktadır. Bulaşmanın önlenmesinde ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanması, hasta çocukların mümkünse birkaç gün okula gönderilmemesi, tuvaletlerin hijyeni, çocukların oyun alanlarının hijyeni, yiyeceklerin hijyenik koşullarda hazırlanması gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

VİRAL ENFEKSİYONLARDA NELER YAPILABİLİR?

Sıvı alımını arttırın

Dinlenme

Hafif yiyecekler yiyin

Başkalarına bulaşmasını önleyin:

Ellerinizi düzenli olarak yıkayın

Hastalık esnasında kullanılan materyalleri (örneğin mendillerinizi) ortalıkta bırakmayın.

Bardak, tabak, çatallarınızı paylaşmayın

BAZI VİRÜS HASTALIKLARI

Çiçek hastalığı

Hepatit

Grip

Human papilloma virus

Soğuk algınlığı

Kızamık

Suçiçeği

Kuduz

Ebola

Hanta ateşi

HIV (AIDS'e neden olan virüs)

Dang humması

Epstein-Barr virüsü

Bazı kanser türleri

Zona

Herpes

Polio (çocuk felci)

Uçuk

SARS (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu)