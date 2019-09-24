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Viranşehir Başsavcılığı duyurdu: Sosyal medyadaki görüntüler bir yargı mensubuna ait değil

Şanlıurfa'da bulunan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

24.09.2019 08:04

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakim cübbesi giyen bir şahsın mahkeme salonunda çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu kaydedildi.

Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Görüntülerde yer alan şahıs, yargı mensubu veya adliye personelimiz değildir. Söz konusu kişinin daha önce adliyemizde staj yapmış Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

HSK BAŞKANVEKİLİ'NDEN PAYLAŞIM

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz da, görüntülerle ilgili olarak sosyal medya hesabından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını paylaştı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM YARATMIŞTI

Sosyal medyada dün bir hakime ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler büyük ses getirmişti.Bir şarkı eşliğinde duruşma salonunda çekilen görüntülerdeki kişinin bir kadın hakim olduğu iddialarıyla da ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Viranşehir Başsavcılığı duyurdu: Sosyal medyadaki görüntüler bir yargı mensubuna ait değil

Viranşehir, Başsavcı, Güncel

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