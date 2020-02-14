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Viranşehir Belediyesi ekmek zammına itiraz etti

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye olarak ekmek zammına itiraz ettiklerini bildirdi.

14.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:56Viranşehir Belediyesi ekmek zammına itiraz etti
Belediye Başkanı Salih , belediye olarak ekmek zammına itiraz ettiklerini bildirdi.
Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ekmeğin fiyat ve gramajında ki yeni düzenlemeye itiraz ettiklerini belirtti.
Ekmek fiyatındaki yeni düzenlemeyle ilgili olarak çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Ekinci, açıklamasında şunlara yer verdi:
" Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığının 11 Şubat 2020 tarih ve 28 sayılı yazılarıyla Viranşehir ilçesinde geçerli olmak üzere ekmek fiyat tarifesi belirtilmiş olup bu yeni tarife 12 Şubat 2020 tarihinde belediye başkanlığımıza bildirilmiştir. Yeni belirlenen fiyat tarifesi incelendiğinde 240 gram ekmek fiyatının 1,5 TL olarak düzenlendiği görülmüştür. Eski fiyat tarifesinde 200 gram ekmek 1 TL'ye satılmakta iken yeni düzenlenen tarifeye göre yüzde 25 oranında ekmek fiyatına zam yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, yukarıda söz konusu olan rayiç fiyatının yüksek olduğu, bu da ilçemizde yaşayan halkın bu ekmek zammından etkileneceği, ekmeğin sofrada bulunulması zorunlu ve vazgeçilmez bir gıda olduğu bilinmesine rağmen yüksek oranda yapılan bu zamanın ilçemizde yaşayan birçok fakir ve yoksul vatandaşı etkileyeceğinden dolayı 5362 sayılı kanunun 62. Maddesi gereğince yapılan bu zammın yeniden değerlendirilip, iptal edilmesi hususu hakkında dilekçemizi Viranşehir Kaymakamlığına gönderdik."

Viranşehir, Şanlıurfa, Ekinci, Güncel

Kaynak: AA

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