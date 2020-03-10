Viranşehir'de 120 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 120 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan R.D ile T.D., tutuklandı.
10.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:32
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 120 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan R.D ile T.D., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de son günlerde artan hayvan hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Gece saatlerinde girdikleri ahırdan 120 küçükbaş hayvan çaldığı belirlenen R.D ile T.D., jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan hayvanlar bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Viranşehir'de 120 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama
Etiketler : Viranşehir, Jandarma, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor