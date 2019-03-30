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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir'de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü ve Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş işbirliğinde yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandı. Viranşehir'de Doğalgazın meşalesini Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Aksa Doğalgaz yetkilisi Muhammed Nezih Vural, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar birlikte yaktılar.Burada bir konuşma yapan Çiftçi, "Viranşehir çok büyük nüfusa sahip bir ilçemiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlıklarımız ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla Viranşehir doğalgaza kavuştu. Viranşehir'e hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA