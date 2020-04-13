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Viranşehir'de caddeler arındırıldı

Viranşehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

13.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:42
Viranşehir'de caddeler arındırıldı
Viranşehir 'de korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında temizlik işleri müdürlüğü ile Sağlık İşleri Birimi Viranşehir caddesinde yıkama ve dezenfekte gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, korona virüs ile mücadelenin sürdüğünü söyledi. Ceylanpınar Belediyesi'nin tüm birimleri ile korona virüse karşı hummalı bir çalışma yürüterek ilçeyi salgından korumak için gayret gösterdiğini ifade eden Başkan Soylu, "Gece gündüz demeden korona virüse karşı mücadele ediyoruz. Salgın tamamen ortadan kalkana kadar da çalışmalarımız aralıksız sürecek" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Viranşehir, Güncel
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