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Viranşehir'de Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda faaliyetler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

19.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:00
Viranşehir'de Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda faaliyetler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, ilçede bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

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