Viranşehir'de haşere ile etkin mücadele

Viranşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Viranşehir'de haşere ile etkin mücadele
22.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:46
Viranşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Viranşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak, daha huzurlu ortamlar sağlamak amacıyla sistemli ve programlı bir şekilde haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gündüz larva mücadelesini sürdüren ekipler, gece de ilçe merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışması yapıyor. Ekipler, vakaların artması üzerine hafta sonu işyerlerini açmama kararı alan buğday pazarında da dezenfekte çalışması yaptı.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilaçlama çalışmalarının uzun bir süreden beri yapıldığına dikkat çekti. Yaz mevsimi öncesi sivrisinek ve haşerelere karşı etkin bir çalışma yürüttüklerini belirten Ekinci, "Ekiplerimiz gündüz larva ile mücadele, gece de belirli periyotlar halinde ilçe merkez ve Kırsal mahallelerde her gün ilaçlama yapıyor. Viranşehir'in tamamında her mahallede cadde cadde, sokak sokak ilaçlama yapıyoruz. Amacımız Viranşehir'de vatandaşlarımızın huzurlu ve sineksiz bir yaz geçirmesidir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Viranşehir Belediyesi, Viranşehir, Ekinci, Güncel, Haber

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