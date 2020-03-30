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Viranşehir'de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor

Viranşehir'de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkezi ve kırsalında jandarma ve polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

30.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:46
Viranşehir 'de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkezi ve kırsalında jandarma ve polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
Viranşehir ilçe merkezi ve kırsalında jandarma ve polis ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşları anonslarla evden çıkmamaları yönünde ikaz etti. Cadde ve sokaklarda araçlarla gezen ekipler, tedbirleri almaya devam ediyor. Viranşehir’de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Viranşehir, Jandarma, Polis, Yerel

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Viranşehir'de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor
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