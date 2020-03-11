Viranşehir'de kavga: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
11.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:38
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Talihli Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Talihli Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler : Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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