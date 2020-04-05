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Viranşehir'de kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde duvar örme meselesi yüzünden çıkan kavgada, 8 kişi gözaltına alındı.

05.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:58
Viranşehir'de kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde duvar örme meselesi yüzünden çıkan kavgada, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Viranşehir İlçe merkezinde dün, birbirlerine komşu olan iki aile arasında evlerinin önüne örülen duvar nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavga sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları süren şüphelilere ayrıca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Viranşehir, kavga, Güncel
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