01.06.2019 11:52
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Viranşehir'de kaza: 2 yaralı

Viranşehir

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Viranşehir - Şanlıurfa karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre Viranşehir istikametine giden iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Viranşehir, 3. Sayfa

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