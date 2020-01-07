Haberler » Güncel » Viranşehir'de mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak - Haber

Viranşehir'de mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak

Viranşehir ilçesinde "Öğrencilerimiz ve Çiftçilerimiz Birlikte Üretimde" Projesi kapsamında mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak.

07.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:28 Viranşehir'de mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak
ilçesinde "Öğrencilerimiz ve Çiftçilerimiz Birlikte Üretimde" Projesi kapsamında mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak.
Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Kaymakam Ömer Dereci, İlçe Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Dereci, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan Viranşehir'de çok önemli bir proje yürüttüklerini belirtti.

GAP İdaresi Başkanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığının destekleriyle "Öğrencilerimiz ve Çiftçilerimiz Birlikte Üretimde" Projesinin yürütüldüğü ifade eden Dereci, "Proje kapsamında 325 metrekarelik alanda 3 mantar atölyesinin kurulum çalışmalarına başlandı. Yine proje kapsamında 800 tavuk kapasiteli yumurta tavukçuluğu atölyesini de faaliyeti koyacağız. 800 bin dekar sulu arazisi olan Viranşehir'de geleneksel yöntemlerle zirai faaliyet yürütülmesi ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamayacaktır." dedi.
Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci de Viranşehir'de tarımı geliştirmek için her türlü projeye destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Viranşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18   Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu yanlışlıkla öldürüldü - Haber
18:18   Avustralya'da 10 bin yabani deve vurularak itlaf edilecek - Haber
18:17   Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı, THY İstanbul Havalimanı'ndan  20 ek sefer planladı - Haber
18:17   Spor ittifak holding konyaspor - altınordu: 2-1 - Haber
18:12   İzmir Demokrasi Üniversitesi şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı unutmadı - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 18:19:31