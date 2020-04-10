Viranşehir'de maske üretimi
Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.
10.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:23
Kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla görüşen Vali Erin, tedbir kurallarına uygun olarak ziyaret ettiği vatandaş ve esnafa maske dağıttı.
Bu arada, Viranşehir Kaymakamlığı bünyesindeki Becerikli Kadınlar Merkezi'ndeki gönüllü kursiyerler, sağlık çalışanları ve sınır hattında görev yapan askerler için maske üretiyor.
Sosyal mesafeye ve hijyen şartlarına dikkat edilerek günlük 1500 maske üretimi yapılan atölyede, ihtiyaç duyulması durumunda üretim 5 bine kadar çıkarılabilecek.
Kaynak: AA
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