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Viranşehir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

ŞANLIUMRFA'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mikail Polat'a (8) otomobil çarptı.

19.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:36
Viranşehir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

ŞANLIUMRFA'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mikail Polat'a (8) otomobil çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti.

Kaza, Viranşehir'in Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Mikail Polat'a, H.İ. yönetimindeki 63 ZL 875 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, sürücü H.İ. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mikail Polat, Viranşehir, Güncel

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