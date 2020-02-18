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Viranşehir'de sağlık tacirlerine operasyon

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri kaçak hayvan kesenlere operasyon düzenledi.

18.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:36Viranşehir'de sağlık tacirlerine operasyon
Belediyesi zabıta ekipleri kaçak hayvan kesenlere operasyon düzenledi. Ekipler sağlıksız koşullarda kesilen ve satılmak üzere olan hayvanlara el koyup imha etti.

İlçede sağlık kontrolleri yapan Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri hayvan pazarında hangi koşullarda kesildiği bilinmeyen ve satılığa çıkarılan hayvanları tespit etti. ekipleri anında bu etlere el koyarak imha etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Viranşehir belediye başkanı Salih Ekinci, halkın yanında olduklarını ve halkın sağlığı ile oynanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Başkan Ekinci "Viranşehir halkının sağlığı bizim için çok önemli ve halkın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyiz. Bu tür denetimlerimiz artacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Viranşehir Belediyesi, Viranşehir, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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