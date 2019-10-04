Haberler » 3. Sayfa » Haber

Viranşehir'de terör propagandasına 7 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

04.10.2019 17:06Viranşehir'de terör propagandasına 7 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişileri tespit etti. Eş zamanlı olarak bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:07 MSB: "Hatay'da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 04.10.2019 tarihinde nöbet tutan bir...
22:00 Ardahan'da definecilere suçüstü: 7 gözaltı
21:55 Kalbi duran lise öğrencisi hayatını kaybetti
21:47 Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü
21:45 Ataşehir'de boyacı dükkanının alevlere teslim olduğu anlar kamerada
21:39 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı
21:23 Kağızman'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı