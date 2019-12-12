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Viranşehir'de trafo panosunda patlama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeniyle önce alev aldı, ardından patladı.

12.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:08Viranşehir'de trafo panosunda patlama

'nın ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeniyle önce alev aldı, ardından patladı. Cep telefonuna yansıyan patlama paniğe yol açarken, mahalleye uzun süre enerji verilmedi.

Viranşehir'in Hürriyet Mahallesi'ni besleyen trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle önce alev aldı. Pano, ardından bomba gibi patladı. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede paniğin yaşanmasına neden oldu. Patlama nedeniyle bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DEDAŞ ekipleri trafoyu tamir etmek için çalışma başlatırken, 3 mahallede uzun süreli enerji kesintisi yapıldı.Yaşanan patlama anı ise olay yerinde toplanan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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