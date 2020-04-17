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Viranşehir'de tüm kurumlar seferber oldu

Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbir kararlarını ivedilikle hayata geçiren Viranşehir Kaymakamlığı, faaliyetler kapsamında kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla organize şekilde çalışıyor.

17.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:03
Viranşehir'de tüm kurumlar seferber oldu
Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbir kararlarını ivedilikle hayata geçiren Viranşehir Kaymakamlığı, faaliyetler kapsamında kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla organize şekilde çalışıyor. Viranşehir Belediyesinin de dezenfeksiyon ve zabıta denetimlerini kesintisiz sürdürüldüğü ilçede, vatandaşlara evde kalma çağrıları yapılıyor.

Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen çağrılara anında cevap veren ekipler, 2 bin 700 engelli ve engelli yakınının aylıkları ile bin liralık sosyal yardım desteğini evlerinde teslim etti. Yaşlılık aylığından faydalanan 2 bin 300 vatandaşla birlikte toplam 23 bin 682 vatandaşa bin liralık yardımlar ulaştırıldı.

Salgın tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine gıda paketi ve hijyen setleri teslim eden Vefa Sosyal Destek Grubu, bir aylık sürede 600 den fazla aileye bu şekilde destekte bulundu.

Dışarıya çıkamayan yaşlı ve hasta 5 bin 29 vatandaşın maaş çekme, fatura yatırma ve bankacılık işlemlerini yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, bin kadar vatandaşa evde sağlık hizmeti verdi. Kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşların alışveriş işlerini de mesai mefhumu gözetmeden yerine getiren görevliler, sorumluluklarında bulunan vatandaşlarla günün 24 saati telefonla irtibat kurabiliyor.

Viranşehir Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Sağlığı birimlerinin gıda üretim ve satış noktaları, fırınlar ve semt pazarlarındaki tedbir ve denetim faaliyetleri de kesintisiz sürdürülüyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımı tedbirlerine dikkat çeken ekipler, pazar yerlerine girişleri kontrol altında tutuyor.

Şehrin giriş çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında da 24 saat esasıyla görev yapan ekipler, seyahat izin belgesi sorgulaması, ateş ölçümü ve maske kullanımı tedbirlerini denetliyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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