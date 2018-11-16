Viranşehir'de Ücretsiz Kanser Taraması

16 Kasım 2018 Cuma 14:25



16 Kasım 2018 Cuma 14:25

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle Viranşehir ilçesinde kadınlara yönelik ücretsiz rahim ağzı kanseri taraması yapılıyor.Türkiye ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden rahim ağzı kanserine yönelik, Viranşehir 1 Nolu Aile Sağlık Merkezinde ücretsiz tarama çalışması başlatıldı.Aile hekimi İbrahim Demir, kanserde erken tanının önenime işaret ederek, "Akacımız riskli sayılabilecek 18-65 yaşlardaki kadınlarımızın çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayarak bu taramayı gerçekleştirmesi ve kanser bilinci oluşturmaktır. Tamamen ücretsiz olarak yapılan bu tarama programımıza ilçemizdeki 18-65 yaş arası tüm kadınlarımızı bekliyoruz." dedi.