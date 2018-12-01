Viranşehir'de Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:47



01 Aralık 2018 Cumartesi 14:47

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.Yağışlar nedeniyle Yaban, Hürriyet, Giyimli, Elgün ve Kargalı mahallelerindeki bazı ev ve ahırlar zarar gördü.Giyimli Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Sivar, gazetecilere yaptığı açılamada, etkili olan yağmur dolayısıyla evden çıkamadıklarını ve ahırların su içinde kaldığını dile getirdi.Osman Kaya ise, yağmur nedeniyle araçların mahalleye giremediğini belirterek, en çok ahırların zarar gördüğünü kaydetti.